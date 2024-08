ACEAP sediou o Empretec

A ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – sediou, de 22 a 27 de julho o Empretec, um Programa para Empresários e Futuros Empreendedores, implantado com excelentes resultados e executado no Brasil, em parceria com o PNUD. Trata-se de uma metodologia criada pelas Nações Unidas, desenvolvida no Brasil com exclusividade pelo SEBRAE, que busca viabilizar a competitividade empresarial, através do aperfeiçoamento das características individuais do próprio empreendedor.

O último Empretec realizado em Além Paraíba havia sido em 2016 e esta edição 2024 contou com 28 participantes, dos quais 12 homens e 16 mulheres, novos empretecos.

Durante os seis dias de seminário, os empretecos passaram pelas mais diversas experiências, buscando aflorar e aperfeiçoar suas características empreendedoras e montaram empresas em sociedade, que funcionaram nestes dias.

Das empresas criadas, a que obteve melhor resultado financeiro foi a Personal print, o prêmio de sustentabilidade ficou com Pet Food e a melhor ideia de empreendimento ficou com a D’Além Produtos. Mas, todas elas passaram pelo grande aprendizado da imersão do Empretec, que é um divisor de águas para as mentes empreendedoras.

No sábado, dia 27, os participantes e instrutores compartilharam um churrasco de encerramento, patrocinado pela Cervejaria Porto Novo e pela Life Med.