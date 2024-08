ACEAP tem banco de Currículos e conta com serviço de treinamento em seleção em parceria com a Sinergia Consultoria

O site da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba conta com um banco de Currículos atualizado à livre disposição das empresas associadas. Os além-paraibanos podem cadastrar seus currículos no site da instituição e as empresas associadas os acessam. O link é o https://talentos.aceap.com.br/

Além disso, os associados podem contar com os serviços de seleção e treinamentos com valores diferenciados, através da parceria com a Sinergia Consultoria, caso seja do desejo da empresa. Para contato direto com a Sinergia, o telefone é: 32 99812-1996