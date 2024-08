Garanta sua mesa na Barraca do Rotary para FEXPO 2024

A Barraca do Rotary uma das atrações tradicionais da Festa da Cidade de Além Paraíba, reabrirá suas portas em 2024.

Conhecida pelo sucesso contínuo, a barraca se destaca pela qualidade de sua culinária e atendimento impecável, o que a torna uma escolha popular entre famílias e grupos de amigos que desejam desfrutar de uma refeição ou petiscar delícias árabes enquanto assistem aos shows no palco da FEXPO.

A famosa Barraca do Rotary Club Além Paraíba é renomada por sua autêntica cozinha árabe, com pratos como espeto sírio, arroz com lentilha, labargine, charuto, homus, labne, babaganouche e os melhores quibes, além de diversas porções. A barraca também oferece uma seleção de cervejas geladas e diversos drinks.

O ambiente é climatizado e confortável, com ar refrigerado, e o banheiro é privativo e sempre limpo, reservado exclusivamente para os visitantes da barraca.

De acordo com o presidente do Rotary Club Além Paraíba, Cláudio Antônio Gomes Bittencourt, também conhecido como Claudinho, que assumiu a presidência novamente em julho, ainda há algumas mesas disponíveis.

Para garantir um lugar no melhor ambiente da festa, com o conforto de um atendimento VIP e uma equipe dedicada, os interessados podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp: (32) 9.8867-0723, com Cleide Machado.