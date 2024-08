Camarote Open Bar 'Boate Studio Animal' na Fexpo 2024

O sucesso do Open Bar se repete na FEXPO 2024. O Camarote 'Boate Studio Animal', idealizado pelo Ramit Elmais (equipe Animal) e Caio Pacheco (Studio House) vai marcar presença mais uma vez na Exposição Agropecuária de Além Paraíba.

O camarote 'Boate Studio Animal' vai oferecer 4 horas de bebida liberada, incluindo água, refrigerante, cerveja gelada, energético, vodka e whisky. Além disso, a decoração temática e o ambiente exclusivo proporcionarão uma experiência ainda mais agradável para os frequentadores.

Outro diferencial do Camarote 'Boate Studio Animal' será a visão privilegiada para o palco principal e um banheiro exclusivo, garantindo mais conforto e comodidade. Haverá também um espaço com lounges para relaxar e apreciar os shows com mais tranquilidade.

Os ingressos para o camarote são limitados. Não perca a oportunidade de curtir a FEXPO 2024 com estilo e conforto no Camarote 'Boate Studio Animal'. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais informações.

Garanta seu ingresso com preço especial através do seguinte link: https://www.uniticket.com.br/eventos/boate-studio-animal-2024?code=jornal-agora