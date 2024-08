Complexo Hidrelétrico de Anta e Simplício tem novo simulado para evacuação de emergência

Depois de Além Paraíba, está sendo a vez da Eletrobras Furnas realizar o simulado de evacuação do Plano de Ação de Emergência do Complexo Anta/Simplício em outros municípios da região.

Nesta quarta e quinta-feira, 14 e 15 de agosto de 2024, o simulado de evacuação do Plano de Ação de Emergência (PAE) do complexo Hidrelétrico de Simplício-Anta está sendo realizado junto à população do distrito de Anta (Sapucaia) e nas sedes dos municípios de Sapucaia e Carmo, com a participação das defesas civis municipais e estaduais. O objetivo é orientar e treinar a população sobre as medidas a serem tomadas no caso de uma situação de emergência.

“A participação da população é fundamental para que todos fiquem seguros quanto às ações a serem tomadas em uma eventual situação de emergência. Mas ninguém precisa se preocupar, as barragens e diques das usinas de Anta e Simplício são seguros e constantemente monitorados, inspecionados e fiscalizados. Atualmente, o empreendimento se encontra operando normalmente, sem qualquer anomalia que implique risco para as usinas ou para as comunidades do entorno”, afirma o coordenador do PAE, Cristiano Simão.

Os simulados de evacuação são mais uma etapa da implantação do PAE, uma medida da Política Nacional de Segurança da Barragens que visa proporcionar ainda mais segurança à população na região do empreendimento.

As torres sonoras e o aplicativo Alert Indivíduo, que compõem o sistema de comunicação das usinas, já foram acionados em Anta nesta quarta-feira, 14/08, por volta das 09h15.

Em Carmo, o simulado acontece nesta tarde de quarta-feira.



Na quinta-feira, 15/08, às 9h15, será a vez do sistema soar em Sapucaia.



Ao ouvir o alerta, a população é convidada a parar suas atividades e seguir as placas de sinalização em direção aos pontos de encontro de cada localidade, onde equipes da Eletrobras e da Defesa Civil recebem os moradores, tiram dúvidas e oferecem um lanche e brindes para os participantes. As equipes também auxiliam o público no download e uso do aplicativo Alert Indivíduo, criado para facilitar a comunicação entre a empresa e a população vizinha de seus empreendimentos.



As usinas de Anta e Simplício estão funcionando normalmente durante a realização do simulado.

SERVIÇO:

14/08/2024 – Manhã

Simulado em Anta

09:30h – acionamento do sistema de comunicação e alerta em Anta

09:30 às 11:00h – simulado em Anta, nos pontos de encontro PE 01 e PE 41

(PE01 Estrada Anta/ São José, Sapucaia RJ)

(PE 41 Rua Pedro Souza de Jesus, Sapucaia RJ)



14/08/2024 – Tarde

Simulado em Carmo

14:00 às 15:00h – Instauração do posto de comando em Carmo

15:15h – acionamento do sistema de comunicação e alerta em Carmo

15:15 às 16:30h – simulado em Carmo, no ponto de encontro PE 39

(Próximo ao Alexandre Motos, Carmo RJ)

15/08/2024 – Manhã

Simulado em Sapucaia

08:00 às 09:00h – Instauração do posto de comando em Sapucaia, no Centro Cultural Magracia (Rua Maurício de Abreu, 91 - Centro, Sapucaia)

09:15h – acionamento do sistema de comunicação e alerta em Sapucaia

09:15 às 10:45h – simulado em Sapucaia, no ponto de encontro PE 14-A

(Praça Oscar José Fernandes, Rua Doutor Antonio Aguiar, Sapucaia RJ)

11:00 às 12:00h – reunião de encerramento em Sapucaia, no Centro Cultural Magracia

(Rua Maurício de Abreu, 91 - Centro, Sapucaia)

( FONTE: Imprensa Eletrobras Furnas)