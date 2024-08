Barraca do Rotary Club: tradição e conforto na FEXPO 2024

A FEXPO 2024, uma das mais aguardadas festas da região, mais uma vez trouxe à tona as tradições e o espírito comunitário de Além Paraíba. E, como já é costume, a Barraca do Rotary Club despontou como um dos pontos de destaque do evento.

Conhecida por ser o tradicional ponto de encontro das famílias além-paraibanas e dos visitantes da Feira da Comunidade e Exposição Agropecuária, a barraca se consolida ano após ano como um local onde tradição e conforto se encontram. Com um ambiente acolhedor, climatizado e dotado de garçons treinados, o espaço oferece uma experiência diferenciada para aqueles que desejam saborear uma culinária árabe autêntica, rodeados de amigos e familiares.

Além das delícias culinárias, a Barraca do Rotary Club contou com comodidades que fizeram toda a diferença para o público, como localização privilegiada de frente para o palco com as atrações artísticas do evento e um banheiro privativo, garantindo maior conforto para os frequentadores. A atmosfera familiar e acolhedora sempre atrai pessoas de todas as idades, tornando o local um verdadeiro ponto de encontro durante a FEXPO.

Para o Rotary Club de Além Paraíba, a barraca não é apenas um espaço de confraternização, mas também uma forma de contribuir com a comunidade local. A renda obtida com as vendas é revertida em projetos sociais e ações beneficentes, reforçando o compromisso do Rotary com o bem-estar da cidade.

Na FEXPO 2024, a Barraca do Rotary Club seguiu como uma parada obrigatória para quem buscava uma experiência gastronômica rica, aliada a um ambiente confortável e repleto de tradição. Como em anos anteriores, foi o lugar perfeito para compartilhar momentos especiais e fortalecer os laços que unem a comunidade de Além Paraíba.