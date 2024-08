Estrela Dalva dá início à sua 3ª Festa do Produtor Rural com grandes atrações musicais e cultura local

Entre os dias 16 e 18 de agosto (sexta a domingo), o município de Estrela Dalva, em Minas Gerais, se transformará em palco de um dos maiores eventos culturais da região: a 3ª Festa do Produtor Rural. Promovida pela Prefeitura Municipal de Estrela Dalva, a festa promete reunir famílias, amigos e visitantes em um final de semana repleto de entretenimento, valorização da cultura local e, claro, muita música.

A festa começa na sexta-feira, 16 de agosto, com a abertura oficial às 21h, ao som do DJ Junior Martins, de Itaperuna, RJ. A atração principal da noite é a cantora Malu, que sobe ao palco às 22h, seguida por Bruno Rosa, que promete manter a animação do público até altas horas da madrugada. A programação da noite se encerra com mais uma apresentação do DJ Junior Martins, garantindo que ninguém fique parado.

No sábado, 17 de agosto, as atividades iniciam mais cedo, às 18h, com uma apresentação de balé, seguida da primeira apresentação da Fanfarra Municipal de Estrela Dalva, demonstrando o talento e a tradição musical da cidade. À noite, a festa continua com o DJ Kokadah, de Nova Friburgo, RJ, às 21h. Em seguida, a Banda Cavalo de Fogo promete incendiar o palco com sua performance às 22h. O sertanejo tomará conta da festa com o show de João Gabriel, um dos nomes mais esperados do evento, programado para 01h30min. O DJ Kokadah retorna para encerrar a noite, garantindo a diversão até o amanhecer.

No domingo, 18 de agosto, a festa terá prosseguimento com o a apresentação da G.R.E.S. Unidos da Viradouro, campeã do Carnaval 2024 do Rio de Janeiro, às 16h. A tarde segue com as apresentações de Maiko e Banda, às 17h30min, e Os Piratas, às 20h. Para encerrar a festa em grande estilo, Lauro Bonde sobe ao palco às 22h30min, prometendo um show memorável.

Além das atrações musicais, o evento conta com parque de diversões GRATUITO, tornando-se uma excelente opção de lazer para crianças e famílias.

A 3ª Festa do Produtor Rural de Estrela Dalva não apenas celebra a importância dos produtores rurais da região, mas também fortalece a cultura local, oferecendo uma programação diversificada e acessível a todos.

Com uma produção organizada pela EBLX Produções, o evento já é aguardado com grande expectativa pelos moradores e turistas que visitam a cidade neste período. Este é um momento de confraternização e de celebrar a riqueza cultural e a força da agricultura e pecuária local, que são pilares fundamentais da economia e do modo de vida da população de Estrela Dalva.

A 3ª Festa do Produtor Rural de Estrela Dalva promete ser um sucesso absoluto, marcando mais um capítulo na história deste evento que, a cada ano, se consolida como uma das principais celebrações da região.