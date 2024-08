Tentativa de homicídio em Além Paraíba deixa duas vítimas feridas em disputa entre facções

Na última quarta-feira, 14 de agosto de 2024, duas tentativas de homicídio foram registradas no bairro Morro do Cipó, em Além Paraíba/MG, resultando duas vítimas jovens feridas, em um episódio aparentemente ligado à disputa entre facções criminosas.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência na Rua Renato Balbino, onde os tiros ocorreram, deixando a comunidade local em estado de alerta.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, as vítimas, identificadas como W. O. E., de 19 anos, e M. O. M., de 21 anos, foram surpreendidas por disparos de arma de fogo enquanto estavam na rua.

W. O. E. foi atingido no dedo indicador da mão esquerda, enquanto M. O. M. sofreu um ferimento próximo ao joelho direito. Ambas as vítimas foram imediatamente socorridas e levadas ao Hospital São Salvador. W. O. E. foi atendido e liberado após o tratamento, enquanto M. O. M. permaneceu sob observação médica.

De acordo com o relato das vítimas, os autores dos disparos são desconhecidos, e os agressores fugiram logo após o ataque, tomando um rumo ignorado. As vítimas também informaram que a área onde o crime ocorreu é alvo de disputa entre duas facções criminosas, conhecidas como Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). A polícia trabalha com a hipótese de que essa disputa seja a motivação por trás da tentativa de homicídio.

A ocorrência foi atendida por duas equipes da Polícia Militar. A primeira, composta pelos sargentos Cruz e Santos, estava na VP 25598, enquanto a segunda, na VP 33638, era formada pelo sargento Cassaro e pelos cabos Ronaldo e Bittencourt.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, com a Polícia Militar intensificando as operações na região para identificar e prender os responsáveis pelo ataque.

A população é orientada a colaborar com as autoridades, fornecendo qualquer informação que possa auxiliar na elucidação do crime.

Este incidente reflete o clima de tensão crescente em algumas áreas de Além Paraíba, onde a violência associada ao tráfico de drogas e às disputas territoriais entre facções continua a ameaçar a segurança pública.