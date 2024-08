Educadora Maristela Citrângulo Paredes lança livro “A infância como tema do poema”

No próximo dia 17 de agosto, a educadora Maristela Citrângulo Paredes, profissional com 45 anos de experiência na área, lançará seu primeiro livro “A infância como tema do poema”. O evento será no Colégio dos Santos Anjos, em Além Paraíba, Zona da Mata Mineira, das 9:30h às 11:30h, pela editora Bem Cultural.

De acordo com Maristela, ela começou a escrever pequenos poemas, que a mesma chama de ‘trovinhas’, desde 1989, com o objetivo de enriquecer o planejamento de unidades de estudo para Educação Infantil e séries iniciais de alfabetização. “A cada tema, escrevia quatro ou cinco trovinhas e, ao longo do tempo, ao reunir todo o material, acabei construindo os poemas infantis”, explica ela.

Ao organizar esse material, a educadora percebeu que havia um número considerável de poemas, que poderiam contribuir para diversificar o trabalho dos colegas e divertir as crianças, que são o principal foco desses textos.

Por muitas vezes, a autora ensaiou o envio para uma editora, mas isso só aconteceu em abril desse ano, quando, no lançamento de um outro livro, foi apresentada à representante da Editora Bem Cultural, Catarina Maul. “O livro é um sonho concretizado. Crianças, que hoje já estão nos seus 40 anos e que estudaram conosco na educação infantil, certamente já memorizaram um desses poemas em sua fase de pré-leitura”, conta emocionada.

No dia 11 de setembro, Maristela estará na 27º Bienal Internacional do livro de São Paulo, das 13:00h às 14:00h, no estande da Editora Conejo, na Rua H, 84. A 27º Bienal acontece de 06 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana/São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site bienaldolivrosp.com.br

Maristela já passou por diversos setores da educação privada e pública municipal, é idealizadora da atual Colônia “Férias de Criança”, que passou por diversas evoluções e acontece sempre no mês de julho e atuou como orientadora, por um ano, no programa mensal de Formação Continuada da Creche CASTELO DAS LETRINHAS, em Juiz de Fora, entre tantas experiências na área da educação. Atualmente, e desde 1989, ela é orientadora pedagógica da Educação Infantil e séries iniciais do Colégio dos Santos Anjos.