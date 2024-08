FliAngu: uma celebração literária em Angustura, Além Paraíba, Minas Gerais

Começou nesta sexta-feira, 16 de agosto, a tão aguardada FliAngu, a Festa Literária de Angustura, distrito de Além Paraíba, Minas Gerais. O evento, que segue até domingo, 18 de agosto, promete movimentar a região com uma programação rica e diversificada, oferecendo aos visitantes uma imersão no mundo da literatura, cultura e história local.

Idealizada pelo engenheiro e produtor cultural Eduardo Côrtes, a FliAngu foi concebida para promover o diálogo entre escritores, leitores e a comunidade, em um ambiente que valoriza tanto as tradições locais quanto a literatura universal.

A sede do evento é o histórico prédio do Conselho Distrital de Angustura, um espaço que carrega em suas paredes a memória de importantes decisões e momentos da história local.

A abertura da FliAngu ocorreu nesta sexta-feira, 16 de agosto, às 14h, com uma série de palestras que abordaram desde a história de Angustura até temas literários contemporâneos. O primeiro dia contou com a participação de renomados escritores, como Fernando Soares, Plínio Fajardo Alvim e Cássio Cavalcante, que trouxeram ao público reflexões sobre a identidade regional e o papel da literatura na construção da memória coletiva.

A noite foi embalada por apresentação musical ao vivo, com Vítor Rozante, proporcionando um encerramento festivo para o primeiro dia.

Neste sábado, 17 de agosto, as atividades continuarão em Angustura, com mesas-redondas, exibição do filme "A noiva da cidade", filmado em Angustura e estrelado por Elke Maravilha nos anos 1970. No decorrer da tarde, haverá palestras, destacando a importância da preservação das fontes históricas e literárias. A programação conta ainda com a presença da Banda Lado B.

O domingo, último dia do evento, começará com mais ações literárias e uma mesa-redonda sobre a luteratura e os jovens da atualidade. Às 14h, uma das atividades mais esperadas, a "Contação de Histórias", levará ao Conselho Distrital narradores da Trupencanta.

O encerramento da FliAngu será marcado por uma "Chuva de Poemas", atividade que promete emocionar a todos, seguido por uma apresentação da Banda Marcial "Fanfarra da Barão".

A FliAngu promete ser um marco no calendário cultural de Angustura, deixando um legado que vai além dos livros e das palavras, mas que reforça a cultura como um elemento central para a comunidade local.