Internos do Lar de Idosos Ana Carneiro visitaram a FEXPO/2024

Na tarde de quinta-feira, 8 de agosto de 2024, os internos do Lar de Idosos Ana Carneiro, de Além Paraíba, participaram de um animado passeio na FEXPO/2024, realizada no Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo, na Ilha do Lazareto.

A atividade foi organizada pelo Projeto Re-Vivendo (do Lar de Idosos) em parceria com o Lions Clube de Além Paraíba, repetindo o sucesso de edições anteriores.

Os idosos tiveram a oportunidade de explorar o Parque de Exposições, visitando estandes e pavilhões da mostra agropecuária, no espaço do Sindicato Rural, incluindo a área dedicada à ordenha leiteira. O clima foi de descontração e alegria, proporcionando momentos de lazer e socialização para todos os participantes.

Ao final do passeio, a confraternização dos internos ocorreu na barraca do Lions Clube, onde os visitantes foram calorosamente recebidos pela simpática equipe do clube de serviço. Em seguida, os visitantes desfrutaram de um lanche preparado especialmente para eles, reforçando o espírito de fraternidade e cuidado que caracteriza o projeto.

Os integrantes do Re-Vivendo expressaram a sua gratidão a todos os envolvidos na realização do passeio, com destaque especial ao Lions Clube de Além Paraíba, cuja parceria continua sendo um exemplo de amor e solidariedade.

(Sônia Carvalho, para o Jornal AGORA. Fotos: Projeto Re-Vivendo)