Café com Ideias da ACEAP apresenta aplicativo ABA

No Café com Ideias da manhã de 21 de agosto, foi apresentado aos associados da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - o aplicativo de compras ABA:, um app totalmente local, que iniciará no ramo alimentício, mas pretende ser a principal vitrine de produtos e serviços de Além Paraíba.

Depois da abertura da gerente executiva, Alina Gomes, e do presidente da ACE, que comentou um pouco o app, Carlos Adriane Hosken, o ex- presidente da ACE, advogado e atual procurador do Município, Fernando Ferreira, falou da importância da instituição, junto ao empresariado local.

O responsável pela TI da ACE e também pela supervisão do trabalho com o ABA:, José Roberto Monteiro, apresentou as funcionalidades do mesmo e todas as possibilidades que serão promovidas por um app inicialmente exclusivo para Além Paraíba e região.

Na ocasião, os parceiros do SEBRAE e SICOOB voltaram a se pronunciar sobre dessas importantes parcerias promovidas pelo corporativismo.