Polícia Militar Prende Homem por Tráfico de Drogas em Além Paraíba

Além Paraíba, 21 de agosto de 2024 - A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 20, em Além Paraíba. A ação ocorreu por volta das 16h30, na Rua Monsenhor Raul de Faria Cunha, no bairro Goiabal, após uma denúncia anônima que indicava atividades suspeitas em uma casa abandonada na região.

Durante uma operação de batida policial realizada no bairro Matadouro, as autoridades receberam informações de que Oswaldo J. de O. estaria utilizando o imóvel para comercializar drogas. A equipe da Polícia Militar se dirigiu ao local e, ao chegar, encontrou o suspeito em posse de 28 pinos de cocaína e 29 pedras de crack, ambos etiquetados com as siglas da facção criminosa Comando Vermelho. Além das drogas, foi apreendido um aparelho celular.

O suspeito, que já possui antecedentes por tráfico de drogas, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Além Paraíba, onde permanece à disposição da justiça.

A operação contou com a participação de duas viaturas da Polícia Militar, sendo uma delas comandada pelo Tenente Custódio, acompanhado pelo Sargento Cassaro e o Cabo Serpa. A outra viatura teve a atuação do Sargento Bastos, Sargento Ferri, Cabo Delgado e Cabo Yuri. A ocorrência foi registrada sob o número 2024-037396748.001 no sistema REDS.