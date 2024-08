Operação da Polícia Militar em Além Paraíba resulta em prisão de três indivíduos por tráfico de drogas

Na tarde desta quarta-feira (21), uma operação da Polícia Militar, realizada na Rua Tenente João Bonfante, no bairro Matadouro, em Além Paraíba, resultou na prisão de dois jovens e na apreensão de um adolescente, todos envolvidos em tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 15h45 e foi parte de um esforço contínuo das autoridades locais para combater o tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Os suspeitos foram identificados como G. M. C., de 18 anos, Y. A. S., de 19 anos, e W. A. D., um menor de 17 anos. Durante a operação, as equipes policiais se posicionaram estrategicamente para realizar o cerco ao local, já conhecido pelas atividades de tráfico. Ao perceberem a presença policial, os três tentaram fugir, mas foram prontamente contidos pelos agentes.

No decorrer das buscas, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo 145 pinos de cocaína, 122 pedras de crack, 28 buchas de maconha, além de uma balança de precisão e um aparelho celular. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro de R$ 381,50. Todo o material, juntamente com os detidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) para as devidas providências.

Os suspeitos foram conduzidos ao Hospital São Salvador para exames de rotina antes de serem apresentados à DPJ. Segundo informações da Polícia Militar, todos os envolvidos já possuem passagens anteriores por tráfico de drogas, o que reforça a importância da operação para o combate à criminalidade na região.

A operação contou com a participação das equipes das viaturas POP 33638 e RP 25598, sob o comando do Tenente Custódio e com o apoio do Sargento Amaral, Cabo Ronaldo, Cabo Bittencourt, Sargento Moraes e Cabo Guilherme.