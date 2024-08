Centro Espírita Celina comemora 80 anos de fundação

O Centro Espírita Celina, no Porto Velho do Cunha distrito do Carmo, comemorou seus 80 anos de fundação com presença ilustre de José Raul Teixeira e Hélio Ribeiro.

Durante todo o mês de agosto diversos palestrantes estarão presentes para prestigiar o aniversário da Casa.

No domingo, dia 18 de agosto, o Salão Social de Porto Velho do Cunha recebeu um grande público que foi prestigiar uma das mais ilustres personalidades do Movimento Espírita, o orador espírita José Raul Teixeira.

José Raul Teixeira posa ao lado da fotógrafa Sheila Luz e do funcionário público Alcebíades Paiva.

Maria José, presidente da Casa, abriu o momento doutrinário com a leitura da primeira ATA do Centro Espírita Celina, datado de 05 de agosto de 1944, lembrando os fundadores da instituição, nomes marcantes dentro do Movimento Espírita da Casa e da região. Em seguida , Hélio Ribeiro emocionou a todos com uma abordagem baseada em histórias de grandes personagens Espíritas e seus exemplos de vida.

José Raul Teixeira falou da importância da oração e seus benefícios; contou sua experiência pessoal quando sofreu um AVC - acidente vascular cerebral, em pleno vôo para New York e o quanto recebeu de apoio dos Benfeitores Espirituais, Zé Grosso, Camilo entre outros. Também chamou a atenção para a importância do Estudo da Doutrina Espírita e sua divulgação dentro do Movimento Espírita, principalmente o estudo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo.

Representantes de várias cidades da região fizeram da confraternização um momento de muita emoção.

Após a palestra os presentes tiveram a oportunidade de adquirir os livros de psicografia de José Raul Teixeira em um momento de autógrafos.

( Por Sônia Carvalho com informações Marcos José Curty Relojoaria Marquinhos Curty / Fotos: Marcos José Curty/ Ana Clara Valente, Marta Celeste Cunha Oliveira e Alcebiades Paiva - cedidas gentilmente)