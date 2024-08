Em mais um networking produtivo, ACEAP apresenta o Programa DELAS do Sebrae

Na ocasião, os parceiros do SEBRAE e SICOOB voltaram a se pronunciar sobre dessas importantes parcerias promovidas pelo corporativismo.

Geral Há 2 dias Em ACEAP Café com Ideias da ACEAP apresenta aplicativo ABA Na ocasião, os parceiros do SEBRAE e SICOOB voltaram a se pronunciar sobre dessas importantes parcerias promovidas pelo corporativismo.