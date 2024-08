Reforma inédita no Parque Aquático do Esporte Clube Independente

O Esporte Clube Independente está passando pela sua primeira grande reforma em seu parque aquático desde a sua fundação em 1972. Sob a liderança do Presidente Guilherme Sydio, a atual diretoria tem promovido melhorias significativas nas instalações do clube ao longo dos últimos anos. Entre as reformas destacam-se a revitalização de várias áreas, a construção de novas quadras e espaços, e a modernização da iluminação, que tem tornado o clube ainda mais atraente e acolhedor para seus associados.

Com previsão de inauguração antes do próximo verão, o novo parque aquático promete transformar o visual do clube. As piscinas estão sendo completamente renovadas, com um projeto arquitetônico moderno que inclui bordas diferenciadas e outros detalhes que proporcionarão maior conforto aos associados.

A gestão de Guilherme Sydio e sua diretoria tem recebido amplos elogios dos associados. O INDEPA, como é carinhosamente conhecido, tornou-se um dos clubes mais desejados da região, atraindo cada vez mais pessoas interessadas em adquirir um título de sócio para desfrutar de suas instalações e eventos.