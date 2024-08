Processo Seletivo Notório Saber para Técnico em Radiologia

A Direção do Centro Técnico de Educação Profissional (CENTEP) anunciou a abertura de um cadastro para profissionais com notório saber, conforme a Resolução CEE n° 495, de 29 de novembro de 2023. A medida visa preencher vagas na área de Radiologia do Curso Técnico da instituição, com base na Lei Federal 13.415/2017, que permite a contratação de docentes com experiência ou formação relevante para ministrar conteúdos especializados.

Processo de Inscrição e Avaliação

Os profissionais interessados devem se inscrever dias 27 e 28 de agosto de 2024, das 14h às 18h, no endereço Rua Capitão Medeiros de Rezende, nº 52, Bairro Praça da Bandeira, Além Paraíba – MG. Durante o processo, os candidatos devem preencher uma ficha de inscrição e apresentar documentação que comprove sua formação e experiência na área.

O cadastro é destinado a profissionais com experiência comprovada em radiologia, que podem ministrar conteúdos nas disciplinas do curso técnico. A análise será conduzida por uma Comissão Examinadora composta por um coordenador de ensino, um psicólogo, um diretor, um assistente social e um técnico em radiologia.

Documentação Requerida

Os candidatos deverão apresentar:

- Cópia do documento de identidade (RG ou CNH).

- Diploma e histórico escolar de cursos correlatos.

- Comprovante de experiência em unidades educacionais ou corporações privadas.

- Declaração de atuação mínima de dois anos em radiologia.

- Currículo detalhado com experiências profissionais.

Entrevista e Avaliação

Após a análise documental, os candidatos passarão por uma entrevista para avaliar seu domínio sobre os conteúdos e práticas pedagógicas. A entrevista será agendada pela comissão e servirá para complementar as informações apresentadas na inscrição. A comissão examinará a capacidade do candidato em ministrar aulas e sua experiência prática na área.

Cronograma e Resultados

Os resultados preliminares da seleção serão divulgados nas redes sociais do CENTEP no dia 30 de agosto de 2024. Os candidatos poderão interpor recursos até o dia 01 de setembro de 2024. A classificação final será publicada no dia 05 de setembro de 2024.

Considerações Finais

A responsabilidade de acompanhar as atualizações do processo e garantir a veracidade das informações fornecidas é dos próprios candidatos. A instituição reserva-se o direito de desclassificar candidatos em caso de inconsistências ou documentação irregular.

Essa iniciativa visa garantir a qualidade do ensino e assegurar que as disciplinas oferecidas no Curso Técnico em Radiologia sejam ministradas por profissionais altamente qualificados, refletindo o compromisso do CENTEP com a excelência educacional.