Polícia investiga se facção criminosa executou jovem no bairro Boiadeiro

Na tarde desta quinta-feira, 22 de agosto de 2024, mais um homicídio chocou a cidade de Além Paraíba, Minas Gerais.

Wenner Luís da Silva Medeiros de Almeida, um jovem de 22 anos

, foi brutalmente executado com vários tiros no bairro Boiadeiro, próximo à Avenida José Mercadante, uma das principais vias do bairro Porto Velho, conhecido como um dos mais nobres da cidade. Este assassinato marca o 25º crime de homicídio ocorrido em Além Paraíba nos últimos quatro anos, sem que qualquer elucidação tenha sido apresentada pelas autoridades locais à população.

O crime ocorreu por volta das 14h10min, quando a Polícia Militar foi acionada, após o jovem ser baleado na subida para o bairro Boiadeiro. De acordo com uma testemunha, que estava na garupa da moto conduzida pela vítima, ao reduzir a velocidade devido a um cachorro na rua, os dois foram surpreendidos por outra motocicleta, que pareou com eles. O carona da segunda moto disparou contra Wenner, atingindo-o nas costas, o que fez com que o condutor e a testemunha caíssem ao chão. O agressor continuou a atirar, alvejando por várias vezes a vítima, que morreu no local. O óbito foi confirmado pelo SAMU, acionado por moradores da região.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram em direção à parte alta do bairro Boiadeiro. A motocicleta usada na execução foi localizada horas depois, abandonada no bairro Campo Alegre, junto com dois capacetes que coincidem com a descrição dos usados durante o crime. A Perícia Técnica da Polícia Civil recolheu 15 cápsulas de uma arma de fogo, PT.40, espalhadas pela rua, sendo que alguns dos disparos atingiram também o portão e a porta de residências próximas. Não houve outros feridos.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Além Paraíba já estão investigando o caso, suspeitando de que os autores do crime estejam envolvidos com uma facção criminosa que disputa com outra o controle do tráfico de drogas na cidade.

Esse é mais um episódio de violência sem solução em um município que vem enfrentando uma onda crescente de homicídios, especialmente entre jovens de comunidades periféricas, como Morro do Goiabal, Timbira, Boiadeiro e Morro da Conceição.

Diante desse cenário alarmante, é urgente que as autoridades tomem providências para garantir a segurança da população. Os candidatos à prefeitura de Além Paraíba precisam apresentar propostas concretas para combater a criminalidade e promover ações sociais nas comunidades mais afetadas, visando a afastar os jovens do envolvimento com o tráfico de drogas. A guerra entre facções do crime organizado- baseado no Rio de Janeiro e com longos braços em Além Paraíba - tem ceifado vidas, e a sociedade clama por uma resposta efetiva para interromper essa sequência de tragédias.

O jovem Wenner Luiz, morto nessa quinta-feira, 22 de agosto, era oriundo de duas conhecidas e queridas famílias do Morro da Conceição. Estava construindo uma casa no Boiadeiro, onde pretendia morar com a namorada e o filho prestes a nascer. A jovem viúva está grávida.