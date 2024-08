Programa 'Roda Viva', segue sabatinando candidatos à Prefeitura de Além Paraíba

A Rádio CPN, 100,9 FM, Cultura de Porto Novo, deu início no último dia 17 de agosto a uma série de entrevistas semanais com os candidatos a prefeito do município de Além Paraíba. A sabatina, realizada aos sábados, ocupa o horário do Programa Roda Viva, das 10h às 12h, sob o comando do apresentador Reinaldo Tavares.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio durante o Programa Manoel Américo, na presença de representantes dos candidatos. O primeiro entrevistado foi o Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein, candidato pelo PP, com o número 11.

José Márcio Fernandes da Silva, conhecido como Dedé da Chaparral, empresário e atual vice-prefeito, concorre pelo PSDB com o número 45. Ele participou da entrevista ao lado de sua candidata a vice-prefeita, a empresária Dinda.

As entrevistas subsequentes seguirão a seguinte ordem:

- *31 de agosto*: Dr. Márcio Valverde, médico e candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 13.

- *07 de setembro*: Dr. Rafael Gracioli, médico, concorrendo pelo PL, com o número 22.

- *14 de setembro*: Luciana Galhardo, educadora e ex-secretária de Educação, candidata pelo PSD, com o número 55.

Durante o programa, todos os candidatos responderão a perguntas sorteadas ao vivo, proporcionando ao eleitor uma oportunidade valiosa de conhecer as propostas e posicionamentos dos postulantes ao cargo. As entrevistas são uma importante ferramenta para que os eleitores façam uma escolha consciente nas eleições municipais, que ocorrerão em 6 de outubro.