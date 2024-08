A campanha política já começou em Além Paraíba

A campanha eleitoral para as eleições municipais de 2024 em Além Paraíba/MG começou oficialmente na sexta-feira, 16 de agosto, quando os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores deram início à propaganda eleitoral. Esta etapa da campanha foi autorizada após o encerramento do prazo de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, em 15 de agosto, conforme o calendário eleitoral.

Evangélicos, Dedé e Dinda (ao centro) esperam contar com o apoio das igrejas de Além Paraíba.

Com o início da propaganda eleitoral, as ruas de Além Paraíba ganharam vida com o colorido das bandeiras, adesivos e a movimentação de carreatas e caminhadas dos candidatos. Os concorrentes agora podem utilizar alto-falantes, distribuir santinhos e realizar ações públicas para divulgar suas propostas e currículos.

Luciana e Kadu intensificaram as visitas aos bairros da cidade.

No município, 137 candidatos estão disputando as 13 vagas disponíveis na Câmara Municipal. Além disso, cinco nomes concorrem ao cargo de prefeito. Entre os principais candidatos estão o atual vice-prefeito José Márcio Fernandes da Silva, conhecido como Dedé, que disputa pelo PSDB, ao lado de sua vice, a empresária Dinda; a professora Luciana Galhardo, candidata pelo PSD, com Kadu Senra como vice; e o médico Dr. Márcio Valverde, concorrendo pelo PT, com a psicóloga Magali Ottero como vice. Outro destaque na disputa é o delegado de polícia Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein, do PP, que tem a vereadora Guará das Voluntárias como vice. Fechando a lista, o médico Dr. Rafael Boubé Gracioli, do PL, que tem o veterinário Aldonei Senra Ribeiro Júnior como candidato a vice-prefeito.

Dr. Márcio Valverde e Magali Ottero estão apostando no poder das redes sociais.

Os candidatos Luciana Galhardo e Dr. Paulo Delegado já inauguraram seus comitês eleitorais na Rua Tenente Mário Stwart, na Vila Laroca. Por outro lado, o Dr. Rafael Gracioli optou por não abrir um comitê neste momento, preferindo focar em ações de contato direto com os eleitores. A mesma estratégia está sendo adotada por Dedé e Dinda, assim como por Dr. Márcio Valverde e sua vice, Magali.

Dr. Paulo e Guará abriu a campanha com caminhada pelo centro da cidade.

A campanha segue agora em ritmo acelerado, com os candidatos intensificando suas ações para conquistar o apoio do eleitorado nas semanas que antecedem o importante pleito, marcado para o dia 06 de outubro. É hora do eleitor pensar bem, analisar o passado de cada candidato e as propostas que cada um tem para o futuro de Além Paraíba.