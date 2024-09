Supermercado Mais por Menos amplia horário de atendimento: Agora também aos domingos

Os moradores dos bairros Vila Caxias e São José terão uma nova opção de compras aos domingos. O Supermercado Mais por Menos, com unidades em ambos os bairros, acaba de anunciar que, a partir do dia 1º de setembro de 2024, estará de portas abertas também aos domingos, das 08h às 14h.

O comunicado, divulgado pela direção do supermercado, visa oferecer maior comodidade aos clientes, que agora poderão fazer suas compras com tranquilidade no fim de semana. "Estamos aqui de portas abertas para melhor atendê-los", destaca o aviso, reforçando o compromisso da empresa com o atendimento de qualidade.

A novidade foi recebida com entusiasmo pelos moradores da região, que agora contam com mais flexibilidade para realizar suas compras. "Agradecemos a preferência", finaliza o comunicado, evidenciando a gratidão do supermercado por seus clientes fiéis.

Com esse novo horário, o Supermercado Mais por Menos reforça sua posição como um dos principais estabelecimentos comerciais da região, sempre buscando facilitar a vida dos consumidores.