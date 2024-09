Unidos Três Corações definiu seu enredo para o carnaval 2025

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O enredo promete reviver momentos inesquecíveis e destacar os personagens e eventos que marcaram a caminhada da Unidos Três Corações. Com o talento de Bruno à frente do projeto, a expectativa é de um desfile inesquecível, que honrará o legado da escola e fortalecerá ainda mais o vínculo com a comunidade.

Cultura Há 3 meses Em Crescendo no Samba ‘Feijoada do Cutuca’ marca o retorno da Agremiação A ‘Feijoada do Cutuca’ superou todas as expectativas e reuniu centenas de pessoas, entre admiradores e amigos.

Cultura Há 3 meses Em Crescendo no Samba Domingo tem ‘Feijoada do Cutuca’ A Feijoada da Unidos Três Corações é mais do que um simples evento, é uma celebração da cultura e tradição do carnaval de Além Paraíba

Cultura Há 3 meses Em Crescendo no Samba ‘Vassourão no Samba’ acontece domingo Os presidentes das escolas de samba convocam toda a população para comparecer a este grandioso evento.