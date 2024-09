‘Camarote e Boate Animal’ promete repetir sucesso na Expo Sapucaia 2024

Após o estrondoso sucesso na Fexpo 2024 de Além Paraíba, a barraca Camarote Animal está pronta para ser novamente o ponto alto da festa, desta vez na Expo Sapucaia, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de setembro.

Na Fexpo 2024, realizada no início de agosto, a barraca se destacou como o principal ponto de encontro do evento, oferecendo uma vista privilegiada para o palco, cerveja gelada, drinks variados, porções diversas, além de contar com um banheiro exclusivo, atraindo um público seleto e animado.

Para a Expo Sapucaia, a expectativa é de que o sucesso se repita. Com uma megaestrutura montada para receber os frequentadores, a barraca Camarote Animal promete uma experiência inesquecível, com uma localização estratégica que oferece uma visão perfeita dos shows. O ambiente harmonioso e de alta qualidade será o local ideal para quem quer curtir a festa com conforto e estilo. O público poderá desfrutar de cerveja gelada, uma variedade de drinks e porções, além do exclusivo banheiro, garantindo uma experiência completa.

A ANIMAL EVENTOS convida todos a participarem e viverem momentos especiais na Expo Sapucaia 2024!

Reserve sua mesa: (32) 98825-7069

Confira abaixo a programação completa da Expo Sapucaia.