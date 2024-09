30ª Expo Sapucaia promete ser a melhor edição dos últimos tempos

Entre os dias 5 e 8 de setembro, Sapucaia se tornará o epicentro do entretenimento e da cultura agropecuária com a realização da 30ª Expo Sapucaia – Edição Agro. Com uma programação rica e diversificada, o evento já está sendo considerado a melhor Expo dos últimos tempos, prometendo atrair um grande público da região.

As atrações musicais são um dos pontos altos desta edição. Na quinta-feira, dia 5, o sertanejo Gustavo Mioto dará início à festa com seus grandes sucessos. Na sexta-feira, dia 6, o palco será dividido entre o consagrado Michel Teló e o fenômeno da música urbana Veigh, proporcionando uma noite eclética e cheia de energia. No sábado, dia 7, a maior dupla sertaneja do Brasil, Maiara e Maraísa, promete levar o público ao delírio com seus hits que dominam as paradas. Para encerrar com chave de ouro, no domingo, 8 de setembro, o pagodeiro Ferrugem garantirá que a festa termine em alto astral.

Além das atrações musicais, a Expo Sapucaia 2024 contará com diversas atividades que celebram a cultura e o trabalho do homem do campo. Entre os destaques, está o Concurso Leiteiro, que valoriza a produção local, e a exposição de hortifrutigranjeiros, onde produtores da região mostrarão a qualidade de seus produtos. O evento também terá uma tenda de produtos rurais e artesanato, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e adquirir itens únicos e de qualidade.

Com uma estrutura completa e atrações para todos os gostos, a 30ª Expo Sapucaia promete ser inesquecível, celebrando com grande estilo três décadas de história e tradição. Não perca a chance de participar deste que já é considerado o melhor evento dos últimos tempos na cidade!