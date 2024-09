CCAA - Matricule-se, ainda em 2024, nos cursos de Inglês e Espanhol

As unidades do CCAA das cidades de Além Paraíba, Sapucaia, Volta Grande e Carmo estão com matrículas abertas para os cursos de Inglês e Espanhol. Com o lema "Fale um Novo Idioma como Se Fosse o Seu!", o CCAA oferece muito mais do que aulas tradicionais de línguas. A escola proporciona uma experiência completa de convivência e fluência, onde os alunos vivenciam o idioma de forma ativa, dinâmica e prática.

Método Comprovado para Fluência

O método do CCAA garante que os alunos comecem a falar com confiança desde o primeiro dia de aula. A cada nível, os estudantes avançam em direção à fluência, desenvolvendo a capacidade de se comunicar em inglês ou espanhol com naturalidade e segurança.

Modalidade Híbrida: Flexibilidade e Conforto

Uma das grandes inovações do CCAA é a modalidade híbrida. Os alunos têm a flexibilidade de escolher, a cada dia, se preferem participar da aula presencialmente, na unidade, ou de forma online, ao vivo, com o mesmo professor e colegas. Isso possibilita maior conforto e adapta o curso às necessidades e rotinas de cada aluno, sem perder a qualidade e a interação.

Cursos para Todas as Idades

O CCAA oferece cursos adaptados para diferentes faixas etárias:

Infantil (03 a 09 anos): Aprender no CCAA é uma experiência única e divertida para crianças de todas as idades! Com o **Baby Class**, voltado para crianças de 3 a 5 anos, os pequenos têm contato com o idioma desde cedo, através de aulas lúdicas, repletas de músicas e atividades que estimulam a criatividade e a comunicação oral. Nossos professores capacitados tornam o aprendizado um momento encantador, fazendo com que seu baby se apaixone pelo inglês já na primeira aula.

Já para crianças de 6 a 9 anos, o Kids’ Course oferece uma abordagem igualmente envolvente. Com aulas dinâmicas, nossos professores utilizam vídeos e atividades interativas que despertam o interesse pelo inglês e promovem a interação natural com o idioma. Aqui, o aprendizado é prazeroso e seu filho desenvolve o inglês de forma leve e divertida, acompanhando seu crescimento!

No CCAA, aprender inglês é muito mais que estudar, é se encantar com o idioma!

⁠Pré-adolescentes (10 e 11 anos): Com um curso ativo e interativo, o CCAA faz o inglês evoluir com a mesma energia da garotada.

Adolescentes (a partir de 12 anos): Para os jovens conectados ao mundo, o curso do CCAA acompanha o ritmo e o interesse dessa geraçãoAdultos (a partir de 16 anos):** Seja para avançar na vida acadêmica, profissional ou social, o CCAA tem o curso ideal para quem deseja dar um passo adiante em sua jornada de aprendizado.

As matrículas ainda estão abertas! Não perca a oportunidade de aprender um novo idioma de forma prática, dinâmica e com toda a confiança que só o CCAA pode oferecer. Para mais informações, entre em contato com a unidade mais próxima e descubra como você pode falar inglês ou espanhol como se fosse a sua língua materna.

Para obter mais informações e realizar sua matrícula, entre em contato através do WhatsApp: (32) 98701-2684 ou (22) 2050-3803.