Estrela Dalva inaugurou reforma e ampliação da Unidade de Saúde

Estrela Dalva inaugurou, no mês de julho, a reforma e ampliação de sua principal unidade de saúde, o Pronto Socorro Dr. Jaime Afonso de Souza.

Com novas instalações, as principais mudanças ocorridas foram a criação de uma nova sala de pediatria, um espaço próprio para armazenamento de medicamentos, uma cozinha e uma garagem, tudo visando à melhoria no atendimento tanto para os usuários quanto para os profissionais que trabalham no local.

Por se tratar de uma unidade básica de saúde, o Pronto Socorro recebe casos de urgência e emergência, oferecendo o primeiro atendimento e, em situações mais complexas, encaminhando os usuários para as cidades vizinhas.

Vale ressaltar que esse primeiro atendimento é de suma importância e decisivo para o estado de saúde do paciente. Portanto, a modernização e as melhorias estruturais são fundamentais para torná-lo mais eficiente e ágil.

A unidade conta com atendimento 24 horas, com médicos plantonistas, enfermeiros e técnicos todos os dias.

A inauguração contou com a presença das autoridades locais, servidores e do Deputado Estadual Dr. Wilson Batista, que destinou recursos ao município para essa realização, que também contou com recursos provenientes da reparação da empresa Vale pelo desastre de Brumadinho.

Essa é mais uma grande conquista para a população na área da saúde, que vem sendo priorizada e recebendo investimentos desde o início da gestão, zerando filas de exames e cirurgias e destacando-se regionalmente, como foi o caso no combate à Covid-19.