Ex-prefeito de Carmo, César Ladeira, é condenado novamente por disseminação de fake news

Carmo – O ex-prefeito de Carmo, César Ladeira, foi condenado mais uma vez pela Justiça Eleitoral por disseminar informações falsas em suas redes sociais durante a campanha eleitoral. A decisão foi proferida no último dia 6 de setembro pela juíza Beatriz Torres de Oliveira, da 102ª Zona Eleitoral, em resposta a uma representação apresentada pelo também candidato Samuel do Romão.

Na sentença, a juíza aceitou as alegações de Samuel, que acusou Ladeira de propagar fake news sobre o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. Segundo a denúncia, Ladeira afirmou que a unidade estaria sem água e apresentou números distorcidos sobre o gasto do CAPS com abastecimento de água. No entanto, o atual prefeito, Sérgio Soares, desmentiu as alegações e apresentou provas de que o serviço estava operando normalmente.

Como consequência da condenação, César Ladeira foi multado em R$ 30 mil. Essa decisão ressalta a importância da integridade das informações durante o período eleitoral e reforça o compromisso da Justiça Eleitoral em coibir a disseminação de notícias falsas.

(Da redação, com informações e foto de arquivo do site "Jornal da Região”)