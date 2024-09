Começa hoje o XX Circuito Encontro de Corais de Além

Acontece hoje, dia 13, em Além Paraíba (MG), a abertura do XX Circuito Encontro de Corais de Além Paraíba e Região promovido pela Associação Artística Cultural Coro EMAP.

Na centenária Igreja Matriz de São José se apresentarão a Orquestra do Conhecimento, Coral EMAP/VOLGRAN, Coro Cênico TrupEncanta (de Além Paraíba/MG) e Coral dos Associados da AMBEP/RJ (Rio de Janeiro/RJ).

No sábado, dia 14, o evento prossegue na cidade de Volta Grande (MG), na Igreja Matriz de São Sebastião às 19:00h, com a apresentação do Coral Vozes Fraterna e Coro Lírico Acrópolis de Nova Friburgo ( Nova Friburgo/RJ); Coro Municipal de Juiz de Fora ( Juiz de Fora/MG); Coral dos Associados da AMBEP-RJ (Rio de Janeiro/RJ); Coral Canto da Águas ( Igarapé /MG); Coral Novo Tempo ( Betim/ MG) e Coro EMAP/VOLGRAN ( Além Paraíba e Volta Grande/ MG).

No domingo, dia 15, acontece encerramento do XX CIRCUITO ENCONTRO DE CORAIS DE ALÉM E REGIÃO na cidade de Carmo (RJ), no Centro Cultural Jair Nunes Macuco, às 10:00h, com apresentação do Coral dos Associados da AMBEP-RJ ( Rio de Janeiro/RJ); Coral Cantos e Encantos ( Cataguases/MG); Paradox Coral ( Nova Friburgo/RJ); Coral Novo Tempo ( Betim/MG); Coral Canto das Águas ( Igarapé/MG); Coral Avós do Canto ( Niterói/RJ) e Coro EMAP/VOLGRAN ( Além Paraíba e Volta Grande/MG).

O Circuito tem por objetivo promover o intercâmbio e a interação entre os corais brasileiros, movimentando a arte através do canto coral, fomentando a cultura e enriquecendo a vida cultural das cidades envolvidas, proporcionando ao público presente um belíssimo espetáculo. TODAS AS ENTRADAS SÃO GRATUITAS.