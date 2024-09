Helicóptero dos bombeiros atinge linha de transmissão e trecho da BR-040 é interditado em Itaipava

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou fazer um pouso forçado na tarde desta segunda-feira, em Itaipava, após colidir com fios de alta tensão. Com o acidente, parte da fiação caiu sobre as pistas da rodovia BR-040. O quilômetro 62, em Itaipava, no sentido Juiz de Fora teve que ser interditado para retirada dos cabos. A aeronave estava sendo usada combate a focos de incêndio florestal no município de Petrópolis. Ninguém ficou ferido. A aeronave teve danos parciais e será encaminhada para manutenção.

Para chegar a Itaipava, a Concer, concessionária que administra da rodovia, orienta os motoristas a acessar o quilômetro 58 . Quem segue no sentido Rio, deve retornar no quilômetro 65, altura de Araras e sair no 58.

Trecho da BR - 040 teve que ser interditado para retirada de fios de alta tensão que caíram sobre a via Divulgação / PRF

Os cabos pertencem a concessionária de energia Light. De acordo com a empresa, a aeronave atingiu uma linha de transmissão da companhia. No momento do acidente, o fornecimento de energia foi interrompido para os municípios de Além Paraíba, Três Rios, Sapucaia, Paraíba do Sul, Carmo e Paty de Alferes, na região Sul Fluminense. Mas segundo a companhia, já foi restabelecido.

Matéria em atualização.