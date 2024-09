Café com Ideias descomplica a tributação para o empresariado

Geral Há 4 dias Em ACEAP 30 mulheres participam do Programa Delas do Sebrae MG A instrutora, Lorena Ribeiro apresentou ferramentas para a construção da presença digital da empreendedora e fez as participantes colocarem, literalmente, a mão na massa.

Geral Há 2 semanas Em ACEAP ACEAP sediou curso de marketing digital subsidiado pelo SEBRAE com contrapartida financeira do SICOOB Credimata O curso do SEBRAE, subsidiado pelo mesmo, foi possível graças à contrapartida financeira do SICOOB Credimata