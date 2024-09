Estrela Dalva celebrou com sucesso a 3ª Festa do Produtor Rural

Entre os dias 16 e 18 de agosto, o município de Estrela Dalva/MG, foi palco de um dos maiores eventos culturais da região: a 3ª Festa do Produtor Rural.

O evento teve início na sexta-feira, 16 de agosto, com a abertura oficial às 21h ao som do DJ Junior Martins, de Itaperuna (RJ), seguido pelo show da cantora Malu, que subiu ao palco às 22h. O público vibrou até altas horas com a apresentação de Bruno Rosa, que trouxe ainda mais animação para a noite, encerrada com mais uma performance do DJ Junior Martins.

No sábado, 17 de agosto, as atividades começaram cedo, com uma apresentação de balé às 18h, e a estreia da Fanfarra Municipal de Estrela Dalva, que encantou o público com seu talento. À noite, o DJ Kokadah, de Nova Friburgo (RJ), deu início às atrações musicais, seguido pela Banda Cavalo de Fogo, que incendiou o palco às 22h. O sertanejo de João Gabriel, uma das atrações mais aguardadas do evento, tomou conta da festa às 01h30min. O encerramento ficou novamente a cargo do DJ Kokadah, que garantiu a animação até o amanhecer.

No domingo, 18 de agosto, a festa continuou com a apresentação da G.R.E.S. Unidos da Viradouro, campeã do Carnaval 2024 do Rio de Janeiro, às 16h, que trouxe o samba carioca para Estrela Dalva. Em seguida, Maiko e Banda subiram ao palco às 17h30min, e o grupo Os Piratas encerrou a tarde musical às 20h. O ponto alto da noite foi o show de Lauro Bonde, às 22h30min, que fechou o evento com chave de ouro, deixando o público com memórias inesquecíveis.

Além das apresentações musicais, a 3ª Festa do Produtor Rural também contou com um parque de diversões gratuito, proporcionando lazer para crianças e famílias, e reafirmando o caráter inclusivo do evento.