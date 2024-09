Educadora Maristela Citrângulo Paredes lança livro “A infância como tema do poema”

No dia 17 de agosto, a educadora Maristela Citrângulo Paredes, com 45 anos de experiência, lançou seu primeiro livro, “A Infância como Tema do Poema”, no Colégio dos Santos Anjos, em Além Paraíba, Zona da Mata Mineira. Maristela começou a escrever os poemas, chamados por ela de ‘trovinhas’, em 1989, para enriquecer o planejamento de aulas na Educação Infantil e séries iniciais. Ao reunir esses textos ao longo dos anos, percebeu que tinha um material valioso para diversificar o trabalho dos educadores e divertir as crianças.

O projeto editorial ganhou forma em abril deste ano, quando Maristela foi apresentada à Editora Bem Cultural, durante o lançamento de outro livro. Além do lançamento em Além Paraíba, Maristela participou da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo no dia 11 de setembro, onde esteve no estande da Editora Conejo. Com uma trajetória significativa na educação, Maristela é idealizadora da Colônia “Férias de Criança” e atua como orientadora pedagógica no Colégio dos Santos Anjos desde 1989.