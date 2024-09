Polícia prende dupla por saque de carga de caminhão acidentado em Pirapetinga

Na terça-feira, 10 de setembro de 2024, por volta das 11 horas, uma operação conjunta das polícias militares de Pirapetinga, Estrela Dalva e Volta Grande resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos acusados de saquear a carga de um caminhão acidentado na MGC-393. Os suspeitos, identificados como C. E. A. P., de 44 anos, e M. L. A. F., de 18 anos, foram detidos após intensas diligências realizadas pelas forças de segurança.

O caminhão, que estava a serviço da empresa chinesa Shein e transportava roupas novas, sofreu um acidente na altura do Km 28, próximo à localidade conhecida como Rancharia. Apesar do impacto, o motorista do veículo não sofreu ferimentos.

Durante a investigação, os policiais descobriram que a carga havia sido saqueada por C. E. A. P. e M. L. A. F., que estavam em posse de parte das mercadorias roubadas. A carga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Pirapetinga/MG, onde será armazenada até o ressarcimento ao proprietário.

Os indivíduos foram autuados pelos crimes de furto e receptação. A polícia segue com as investigações para verificar a extensão dos crimes e identificar possíveis envolvidos adicionais.