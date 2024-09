Aliança Municipal Espírita realizou o Café Cultural Espírita

A Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba ( AME/AP) realizou na noite do dia 31 de agosto, mais uma edição do Café Cultural Espírita.

O evento, que está na sua 14ª edição, foi realizado na sede do grupo Renascer da Terceira Idade - que mais uma mais cedeu o espaço gratuitamente, e reuniu diversas Casas Espíritas da cidade e região num ambiente de confraternização, de muito bate papo, de dança, de poesia e de musicalidade com a participação especial de Yassuo Imai.

O Café Cultural Espírita surgiu por iniciativa de Rosangela Souza Sendon , que à época atuava na diretoria do Centro Espírita Amor em Deus e hoje segue com o objetivo de enaltecer a arte espírita, seja na música, na poesia, seja no trabalho de divulgação do Movimento Espírita através dos trabalhos apresentados pelas Escolas de Evangelização Espírita, que neste ano abordou temas atuais e importantes como " Uso consciente das redes sociais , sem exagero", "Preconceito e Inclusão ", "Bulling ", " Empatia e Compartilhamento ", "Valores Espirituais no Cotidiano ", " Família, nosso bem maior ", " Um Mundo Melhor ".

O vice- presidente da AME/AP Marcos José Curty falou da alegria de realizar mais um evento, buscando através da arte espírita, a divulgação, o fortalecimento e a unificação do Movimento Espírita na cidade e região. ( Texto: Sônia Carvalho / Fotos: Sônia Carvalho)