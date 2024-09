Além Paraíba celebra 141 anos

Neste sábado, 28 de setembro, a cidade de Além Paraíba celebra um marco significativo: 141 anos de história.

A celebração terá início com um vibrante Desfile Cívico, que acontecerá ao longo do dia no centro da cidade. O desfile co- meçará na Rua Adão Araújo e percorrerá a Praça Presidente Vargas, antes de seguir pela Avenida Marechal Floriano. Espera-se que o evento reúna dezenas de cidadãos e visitantes, com apresentações de escolas, bandas e diversas entidades locais, refletindo o espírito comunitário e o orgulho pela história local.

À noite, as festividades continuarão com uma reunião solene na sede da Câmara Municipal de Além Paraíba. Este evento, tradicionalmente realizado no aniversário da cidade, é uma ocasião especial para reconhecer e homenagear indivíduos e instituições que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento da cidade. Durante a cerimônia, vários agraciados receberão a Comenda do Mérito Mercadante, uma das mais altas distinções oferecidas pela Câmara Municipal. Além disso, serão conferidos os Títulos de Cidadão Benemérito, Cidadão Honorário e Honra ao

Mérito, celebrando aqueles que se destacaram pelo seu serviço e dedicação à comunidade.

A programação completa e as honras a serem concedidas são aguardadas com grande ex- pectativa pelos residentes e autoridades locais. Este é um momento para reafirmar o compromisso com a cidade e com os valores que moldaram Além Paraíba ao longo dos anos. A celebração dos 141 anos é mais do que uma simples festa; é uma oportunidade para reforçar a identidade e o orgulho local, e para mostrar o quanto a comunidade está unida na construção de um futuro promissor.

Clique aqui para ver o documento "ORDEM DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2024.pdf"