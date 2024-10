Boca de Urna não será tolerada em Além Paraíba

Com todos os candidatos presentes e mediação do apresentador Alessandro Boiah

Política Há 3 horas Em ACEAP ACEAP realizou debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Além Paraíba Com todos os candidatos presentes e mediação do apresentador Alessandro Boiah

Política Há 3 horas Em Política Eleições 2024: a partir desta terça, eleitores só podem ser presos em flagrante Legislação eleitoral restringe a prisão no período eleitora para garantir o direito de voto aos cidadãos. Limitação às detenções vai valer até o dia 8 de outubro e será retomada no 2º turno.