ACEAP realizou debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Além Paraíba

Na noite de 27 de setembro, a Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – ACEAP realizou um debate entre os cinco candidatos à Prefeitura Municipal da cidade para o mandato 2025/2028 – José Márcio Fernandes - Dedé, Luciana Galhardo, Dr. Márcio Valverde, Dr. Paulo Henrique Goldstein e Dr. Rafael Gracioli.

Com todos os candidatos presentes e mediação do apresentador Alessandro Boiah, o debate fluiu de maneira ordeira e foi possível, com mesmos espaços de tempo, que todos apresentassem à população suas propostas e discussões.

Por iniciativa do atual presidente da instituição, Carlos Adriane Hosken, e com o emprenho de toda a comissão organizadora, incluindo a equipe da ACE, foram cumpridas todas as normas jurídicas do pleito eleitoral para a realização deste evento. Inclusive, com a presença dos advogados, Dr. Neemias Vargas de Oliveira e Dr. Alyson Lomba Simas, que analisariam os devidos pedidos de resposta de candidatos, que se sentissem de alguma forma prejudicados no decorrer das perguntas e respostas. Nesse sentido, houve um pedido de direito de resposta, solicitado pelo candidato Dr. Rafael Gracioli ao Dr. Paulo Henrique Goldstein, deferido pelo corpo jurídico presente.

Após o sorteio dos púlpitos, conversa do mediador com os candidatos e da fala do presidente da ACEAP, que ressaltou a importância do momento histórico, transmitido pelo youtube da instituição, teve início o debate, com quatro blocos.

No primeiro deles, os candidatos responderam às perguntas da população, cujas respostas eram comentadas pelo candidato à sua esquerda. Importante ressaltar que tanto neste bloco, como nos demais, todas as respostas foram devidamente cronometradas, com réplica e tréplica, sempre igualdade de condições. O segundo bloco foi focado nas perguntas de algumas das instituições de classe além-paraibanas – Sindicato Rural, ACEAP, SAPE, Sinsermap e do Conselho Municipal de Saúde.

No terceiro bloco, os candidatos responderam e discutiram temas gerais para o eventual Governo – Cultura e Turismo, Saúde, Segurança Pública, Educação e Desenvolvimento. Temas sorteados, como também respondedores e comentadores. Já o quarto e último bloco do Debate ACEAP foi de perguntas à livre escolha dos candidatos e também aos seus respondedores.

A discussão ocorreu de maneira amistosa entre os candidatos e o vídeo já conta com mais de sete mil visualizações. Para quem ainda não assistiu, basta acessar o Youtube Associação Comercial AP. A imprensa foi convidada a estar presente na sala de debate, mas não pôde se manifestar. Já em relação aos assessores dos candidatos, foram permitidos dois a cada um deles, que só poderiam ter acesso à sala durante os intervalos. A Polícia Militar esteve presente, trazendo ordem e segurança ao debate.