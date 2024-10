Programa Direito na Escola no Sebastião Cerqueira

Educação Há 2 meses Em Educação Mestre e Doutor em causas ambientais, Majela Salvio retorna a Além Paraíba com muitos projetos para o município Majela, professor do Instituto Federal de Educação do Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, possui um extenso currículo acadêmico, incluindo Mestrado em Ciências Biológicas - Comportamento e Ecologia Animal pela UFJF e Doutorado em no Engenharia Florestal pela UFLA