Traficante foragido desde 2019 é capturado em Além Paraíba

Policiais civis da 28ª Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba-MG prenderam, na tarde da última sexta-feira, 27/09/2024, uma das maiores lideranças do Comando Vermelho, principal facção criminosa atuante na cidade, segundo informações dos policiais.

Após inúmeras diligências investigativas, M.L.A., mais conhecido como “Padeirinho”, 54 anos, foi preso vendendo entorpecentes no bairro Terra do Santo. Vale ressaltar que esse indivíduo estava foragido desde 2019, quando foi expedido um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Além disso, a Polícia Civil (PC) informa que o acusado possui inúmeras passagens criminais no Estado de Minas Gerais relacionadas ao crime de tráfico de drogas, mantendo uma forte conexão com traficantes do município do Rio de Janeiro.

No momento da prisão, foram encontrados com ele 34 buchas de maconha e a quantia aproximada de R$ 170,00 em dinheiro.

A ação foi coordenada pelo delegado titular, Dr. Thiago Carvalho Couri, e executada pelos investigadores da 28ª Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba-MG.