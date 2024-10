Campo Do Vassourão: Torneio Jorge Eduardo marcou a inauguração do novo gramado na noite de 2 de outubro

Um animado torneio de futebol contando com times infantis e adolescentes marcou a inauguração do novo gramado do Campo Jorge Eduardo Pereira Dias Sacramento no Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza, Vassourão, no centro da cidade. O campo recebeu nova grama que substituiu a que ele foi plantada em sua inauguração em 2020 quando foi inaugurado.

O Prefeito Miguel Belmeiro de Souza Júnior acompanhado da primeira Dama, Glaciele Silva Souza acompanhou as partidas e fez entrega de troféus. Junto do Procurador Geral do Município, Fernando Ferreira, do Secretário de Esportes, Pablo Teófilo e dos pais e avó de Jorge Eduardo (Wanderley, Alba e Dona Maria José) o Prefeito descerrou a placa que marca o a inauguração do novo gramado.

O Vassourão receberá agora postes com energia solar em grande quantidade. O equipamento iluminará todo o entorno do espaço.

O campo segue agora interditado para melhor enraizamento da grama e será reaberto no próximo mês quando começa oficialmente o campeonato Vassourão 2024. Um grande público compareceu ao evento na noite de 2 de outubro para prestigiar os atletas e o espaço que é considerado um dos preferidos de Além Paraíba.