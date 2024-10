Cem pessoas irão realizar cirurgias de catarata em Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza amanhã, 4 de outubro, mais uma etapa de cirurgias de catarata para os pacientes do município. A ação representa um importante avanço no atendimento oftalmológico da região. O procedimento será realizado no Hospital São Salvador.

Cem pessoas serão atendidas nesta nova fase de cirurgias, que já demonstra um crescimento significativo no número de procedimentos realizados. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2023 foram feitas 171 cirurgias de catarata. Em 2024, até o mês de junho, já ocorreram 72 cirurgias, e agora, em outubro, mais 100 pacientes serão beneficiados.

O aumento no acesso a cirurgias oftalmológicas também se reflete nas consultas realizadas. Em 2019, foram apenas 125 consultas oftalmológicas, enquanto em 2023 esse número saltou para impressionantes 1.568. Neste ano de 2024, até julho, já foram registradas 420 consultas.