Prefeitura determina ônibus gratuito no dia da eleição seguindo determinação da Justiça Eleitoral

Instado pela Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, o Prefeito Municipal Miguel Belmiro de Souza Júnior determinou que a Viação 13 de Junho realize o transporte gratuito de eleitores durante o período de votação nas eleições do domingo próximo dia 6 de outubro. Não há na determinação do Prefeito de qualquer regulamento, ou seja, mesmo que o eleitor esteja acompanhado por exemplo de uma criança ou de outra pessoa o ônibus será gratuito no horário de votação. A gratuidade do transporte coletivo no dia da eleição foi uma deliberação da Justiça Eleitoral como forma de dar mais esta opção ao eleitor para que este possa exercitar livremente o direito e o dever de votar nas eleições. A empresa já foi comunicada da decisão do Prefeito de seguir a orientação do TRE e do Ministério Público Eleitoral já que em sendo a Prefeitura a gestora dos transporte coletivo de passageiros é ela que tem a prerrogativa de dar cumprimento as questões a ele inerentes.