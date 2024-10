Além Vest Moda inovou com o ‘Moda em Foco’

O núcleo lojista do Programa Empreeender, desenvolvido pela ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, Além Vest Moda, realizou, no dia 12 de setembro, um evento inovador de moda e confraternização – o ‘Moda em Foco’.

Em uma parceria com o Galpão Food Square, patrocínio da Life Med, 18 de Julho e Sicoob, além do subsídio do programa Empreender e apoio total da ACEAP, aconteceu uma noite de bate papo, consultoria de composições para a nova temporada de moda, lançamento de coleção e rodízio de pizza, batata, água e refrigerante, além de música ao vivo, com Paulo e Anderson.

Participaram as empresas Boa Forma, Kareta’s, By Dadaça, Vivap, By Dinda, Quatro Estações, Conexão Íntima, Aquarela, Ester Curty Acessórios, H Store, Além dos Pés e Além Clothes, que se surpreenderam com o sucesso do evento.