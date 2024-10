Site Jornal AGORA transmitirá apuração das eleições 2024 ao vivo a partir das 17h

O site do Jornal AGORA (www.agorajornais.com.br) transmitirá ao vivo a apuração das eleições municipais de 2024, oferecendo aos leitores uma cobertura completa e em tempo real dos resultados. Além de acompanhar a apuração da cidade de Além Paraíba, os eleitores poderão acessar o panorama eleitoral de todas as cidades do Brasil.

Com o objetivo de fornecer informações atualizadas e precisas, o portal estará pronto para exibir os números assim que forem divulgados pelas autoridades eleitorais. A cobertura ao vivo garantirá que os leitores não percam nenhum detalhe da contagem de votos, seja local ou nacional.

A transmissão reflete o compromisso do Jornal AGORA em manter o público bem informado, especialmente em momentos decisivos como as eleições, que definem o futuro das cidades brasileiras.

No domingo, 6 de outubro, a partir das 17h, o acesso à transmissão poderá ser feito através do link: https://www.agorajornais.com.br/resultado-eleicoes