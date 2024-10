Dia das Crianças Solidário do CCAA: Um Gesto de Amor e Solidariedade

Neste Dia das Crianças, o CCAA está promovendo uma ação solidária que visa trazer sorrisos a crianças carentes da região. A iniciativa convida alunos e a comunidade a doarem brinquedos novos ou usados, mas em bom estado de conservação. O objetivo é simples: fazer uma criança feliz.

Os alunos que contribuírem com a doação serão recompensados com moedas Coin, como forma de incentivo. Cada brinquedo doado valerá 200 coins, enquanto dois brinquedos garantem 400 coins e três ou mais brinquedos somam 600 coins. Essa é uma oportunidade para ensinar os pequenos sobre a importância da solidariedade e da generosidade, ao mesmo tempo em que se divertem com a troca de moedas.

Os cursos de inglês e espanhol do CCAA de Além Paraíba, Sapucaia, Volta Grande e Carmo estão unidos em um único propósito: espalhar alegria e amor neste Dia das Crianças. Além de participar da ação, as famílias também são convidadas a conhecer a qualidade do ensino oferecido pelo CCAA. “Quer que seu filho ou filha, ou até você mesmo, faça parte de todas as ações do CCAA? Matricule-se e viva a experiência de aprender com o melhor curso do Brasil”, reforçam os organizadores.