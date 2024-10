ACE Coro Emap realizou o XX Circuito Encontro de Corais De Além Paraíba e região

A Associação Artística e Cultural Coro Emap de Além Paraíba apresentou nos dias 13, 14 e 15 de setembro, o XX Circuito Encontro de Corais de Além Paraíba e Região.

O evento, que já é uma tradição na cidade, foi apresentado no dia 13 na centenária Igreja Matriz de São José, onde se apresentaram a Orquestra do Conhecimento, Coral EMAP/VOLGRAN, Coro Cênico TrupEncanta (de Além Paraíba/MG) e Coral dos Associados da AMBEP/RJ (Rio de Janeiro/RJ).

No sábado, dia 14, o evento prosseguiu na cidade de Volta Grande (MG), na Igreja Matriz de São Sebastião, com a apresentação do Coral Vozes Fraterna e Coro Lírico Acrópolis de Nova Friburgo ( Nova Friburgo/RJ); Coro Municipal de Juiz de Fora ( Juiz de Fora/MG); Coral dos Associados da AMBEP-RJ (Rio de Janeiro/RJ); Coral Canto da Águas ( Igarapé /MG); Coral Novo Tempo ( Betim/ MG) e Coro EMAP/VOLGRAN ( Além Paraíba e Volta Grande/ MG).

Coro Cênico Trupecanta sob a regência do maestro Pedro Rocha.

O encerramento do XX CIRCUITO ENCONTRO DE CORAIS DE ALÉM E REGIÃO aconteceu na cidade de Carmo (RJ), no Centro Cultural Jair Nunes Macuco, com apresentação do Coral dos Associados da AMBEP-RJ ( Rio de Janeiro/RJ); Coral Cantos e EnCantos ( Cataguases/MG); Paradox Coral ( Nova Friburgo/RJ); Coral Novo Tempo ( Betim/MG); Coral Canto das Águas ( Igarapé/MG); Coral Avós do Canto ( Niterói/RJ) e Coro EMAP/VOLGRAN ( Além Paraíba e Volta Grande/MG).

Realizado desde 1999 o Encontro de Corais de Além Paraíba e Região tem por objetivo promover o intercâmbio e a interação entre o movimento coral brasileiro, proporcionando ao público presente um belíssimo espetáculo.

Apresentação do Coral Avós do Canto, de Niterói (RJ), no Centro Cultural Jair Nunes Macuco, em Carmo (RJ).

A Ace Coro Emap faz um belíssimo trabalho inteiramente gratuito, descobrindo novos talentos, oferecendo oficinas de música para jovens entre 10 a 18 anos, com aulas de violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, clarinete, flauta transversa e trompete.

A Ace Coro Emap funciona à Rua Clotilde Augusta da Costa, nº 10 - Granja 03 de Outubro.

( Texto: Sônia Carvalho / Fotos: Sônia Carvalho e ACE CORO EMAP - cedidas gentilmente)