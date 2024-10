Eleições 2024 em Além Paraíba: Novo Prefeito, mas o cenário de vereadores pode mudar

No último domingo, 6 de outubro, Além Paraíba participou das eleições municipais, realizando a escolha de vereadores e do novo prefeito para o período de 2025 a 2028. A votação ocorreu de forma tranquila durante todo o dia, e os resultados começaram a ser divulgados após as 17h. Por volta das 18h, a cidade já conhecia seu novo prefeito.

Na disputa, cinco candidatos concorriam ao cargo de prefeito: Dr. Paulo (PP), Luciana (PSD), Dr. Rafael (PL), Dr. Marcio Valverde (PT) e Dedé (PSDB). O resultado foi contundente, com Dr. Paulo conquistando 10.406 votos, o que representa 51,44% dos votos válidos. Luciana ficou em segundo lugar com 4.758 votos (23,52%), seguida por Dr. Rafael com 3.543 votos (17,52%), Dr. Marcio Valverde com 1.158 votos (5,72%) e Dedé, que obteve apenas 363 votos (1,79%).

No total, a eleição contabilizou 21.017 votos, incluindo 333 votos brancos (1,58%) e 456 votos nulos (2,17%). A abstenção foi significativa, com 6.758 eleitores não comparecendo, representando 24,33% do total de aptos a votar.

Além da escolha do prefeito, também foram eleitos os 13 vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. Os eleitos foram:

Fernando Cruz (802 votos), Crioulo (761), Pindura (759), David Da Paz (750), Fábio Neto (632), Pastor Paulinho (620), Reginaldo Regisom (559), Mateus Cruz (540), Oberdan (531), Lerinho (472), Débora Madalena (398), Bethânia Reis (392) e Mônica Da Motinha (376).

Entretanto, o cenário para a composição da Câmara pode mudar devido à impugnação da candidatura de Bethânia Reis, que foi eleita, mas está impedida de ser diplomada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Com a possibilidade de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sua situação permanece indefinida. Se a impugnação for mantida, os 392 votos dela serão anulados, levando a uma nova contagem para determinar quem ocupará a cadeira vaga.

O TSE costuma julgar esses recursos entre outubro e novembro, e o prazo para a diplomação dos eleitos se encerra em 18 de dezembro. Assim, a composição final da Câmara Municipal de Além Paraíba continua incerta, aguardando os desdobramentos dessa impugnação.

