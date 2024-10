Saúde realizou mais de 130 cirurgias de Catarata

Quatro equipes de oftalmologistas realizaram o maior mutirão de catarata da história de Além Paraíba, devolvendo a visão a mais de 130 pessoas. Nos últimos anos mais de 400 cirurgias para retirada de catarata foram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde através de mutirões.

O grande mutirão aconteceu na sexta feira 4 de outubro de 2024 nas salas de cirurgias do Hospital São Salvador. A Prefeitura de Além Paraíba através da Secretaria Municipal de Saúde foi a grande responsável pelo feito que praticamente zerou a fila de espera para esta importante cirurgia que livra as pessoas da cegueira.

A catarata como é conhecida é a formação de uma crosta no olho humano que impede que a imagem seja captada pela retina. O portador da doença, sobretudo pessoas de mais idade vai perdendo a visão até que fique cego. Os pacientes do mutirão gigante vinham sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde e puderam ser operados.

Como era obrigados a estarem totalmente em jejum, após a cirurgia a cada paciente foi oferecido um café da manhã antes que junto de seu acompanhante se deslocasse para sua residência com a visão restabelecida. A Prefeitura de Além Paraíba é a única da região que além da cirurgia fornece o colírio necessário para ser aplicado no olho operado do paciente durante sua recuperação.