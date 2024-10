Movimento Espírita de Além Paraíba e União Espírita Mineira realizam seminário sobre mediunidade na infância e juventude

O Centro Espírita Amor em Deus, em conjunto com a União Espírita Mineira - UEM, realizou no dia 21 de setembro o seminário “Mediunidade na Infância e Juventude”. O evento foi realizado no salão de palestras do Centro Espírita Amor e contou com o apoio da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, do Conselho Municipal Espírita de Além Paraíba e do 7º Conselho Regional Espírita.

A coordenação do trabalho ficou a cargo de Ruth Salgado, coordenadora da área de orientação mediúnica da UEM em Belo Horizonte, abordando o tema de forma didática e objetiva.

Ruth Salgado enumerou os grandes desafios enfrentados pelo pais e evangelizadores quando o assunto é falar sobre a Mediunidade de crianças e adolescentes, dando preciosas orientações aos pais, responsáveis e evangelizadores, falou da necessidade de todos os trabalhadores de um centro espírita terem o conhecimento da mediunidade, fez variadas e repetidas recomendações quanto a importância do estudo, do passe, da água fluidificada, da presença de pais e responsáveis aos estudos e palestras oferecidas nos centros espíritas, do diálogo e união familiar e da importância da prática do Evangelho no Lar.

Após o Seminário a Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba ofereceu um delicioso lanche aos presentes.

O Seminário foi transmitido de forma simultânea e pode ser acessado através dos canais da UEM no Facebook (/uniaoespiritamineira) e no Youtube (/uemmg).

( Texto: Alexandre Barbosa com colaboração de Sônia Carvalho/ Fotos: Alexandre Barbosa, Maria Alice Pinheiro e Gisa Cardoso)